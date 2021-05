Ana Rosa se preocupa por la salud de Antonio Canales: "Es peligrosísimo"

La presentadora se alegra por el expulsado y comenta a sus compañeros: "Que siga esa línea que está siguiendo" . Los colaboradores coinciden en la gran notable mejoría de salud del bailaor y que antes no parecía cuidarse tanto como debería.

Ana Rosa, sobre la salud física de Canales: "Ese volumen que tenía era peligrosísimo"

La periodista señala que la anterior salud del superviviente era preocupante y que no tenía que ver con la estética: "El volumen que tenía, no es un problema de gordura o no gordura". La colaboradora continúa su discurso: "Ese volumen que tenía de la cintura, es peligrosísimo para los hombres".