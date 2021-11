Las deudas de Antonio David que rompen su relación, al detalle: "No tiene trabajos ni ingresos"

La periodista toma la palabra para explicar por qué Olga Moreno sigue apoyando a Antonio David: "C omo padre de su hija y la batalla que tienen en común, no lo va a dejar tirado ". Sin embargo, las deudas y los juicios están asfixiando una relación que cada día está más acabada.

Sandra Aladro detalla la deuda que tiene Antonio David al no haber pagado todavía las costas del juicio contra Rocío Jurado: "El imago a Marcos García Montes, por aquella demanda de los 1.000 millones de pesetas a Rocío Jurado... hace unos minutos he hablado con él y me dice que de los 300.000 euros que se acumulan, cree que solo se han pagado unos 3.000".