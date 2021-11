Antonio David estalla en plena calle y explica por qué no va a hablar "nunca con la prensa"

Antonio David vuelve a hablar a las cámaras asegurando que será la última vez

"Ya no voy a hablar más con la prensa, todo lo que tenga que decir lo haré en mi canal de Youtube"

El ex colaboradora se mantiene firme en su decisión y no da más declaraciones

Antonio David vuelve a romper su silencio y habla con una reportera de 'El programa de Ana Rosa'. Desde el comunicado en el que el ex colaborador confirmaba su separación con Olga Moreno, Antonio David había permanecido alejado de las cámaras refugiándose en sus hijos.

Tras varias semanas desde que aparecieron los rumores de separación del matrimonio, el ex Guardia Civil daba declaración para confirmarlo al lo mal que lo estaba pasando su hija Rocío, levando "una carga que no le correspondía", según el presentador Joaquín Prat. Antonio David ha continuado con su vida por separado de la ex Superviviente pese a que siguen viviendo juntos en su domicilio familiar de Málaga.

Ahora, Antonio David vuelve a pronunciarse ante la prensa de camino a su casa: "Yo ya no voy a hablar más para la prensa, todo lo que tenga que decir lo voy a decir en mi canal de Youtube". El ex colaborador parece que toma esta firme decisión y estas serían sus última palabras para nuestros reporteros. "Si vais a estar aquí esperando a que haga alguna declaración, estáis perdiendo vuestro tiempo de estar con vuestra familia", asegura el ex Guardia Civil. Además, Antonio David añade: "Te digo esto para que te saques un dinero y lo sepa todo el mundo".