Antonio David y Olga Moreno, en crisis: "Duermen juntos, pero el matrimonio está roto"

Tras la confirmación en directo de Antonio David en el programa de que los últimos rumores y noticias habían hecho mella en la pareja hasta romperse, todo parece indicar que en realidad no ha sido así. El matrimonio entre el ex Guardia Civil y la ex Superviviente sigue sin separarse. Aunque según los rumores podría tratarse de un tema económico. No obstante, la pareja vive junta en su domicilio familiar de Málaga, donde reciben visitas de Rocío Flores en numerosas ocasiones. La pareja no da declaraciones desde entonces y no tienen planeado dar entrevistas en un futuro próximo.