El cambio de Rocío Flores desde que regresó de 'Supervivientes': "No puedo, ahora me da pena"

La hija de Antonio David confiesa que "le da mucha vergüenza", pero empieza a contar: "Desde que volví de 'Supervivientes', con el tema de la pandemia, me hizo un clic en la cabeza". Además, la colaboradora confiesa: "Me daba pena subir a redes sociales los regalos". Rocío explica sus palabras: "Porque en aquel entonces estaba todo el mundo muy mal y llevo dos años que no los subo".