Terradillos nombra a Christian Gálvez en directo y Patricia Pardo contesta: "Qué golpe más bajo"

"¡Pero quién se va a creer que Ana Terradillos, que no puede ni levantar la tortilla , le haya dado la vuelta a esto!", dice Patricia Pardo mientras sonríe. La compañera aludida contesta rápidamente a la gallega: "La levanto con una mano, mira... ella no se lo cree porque ella es así, ¡pero puse la cocina como un cristo!".

Sin embargo, el comentario de la presentadora hizo que Ana Terradillos fuera al ataque: "Por cierto, ¿la tuya la has hecho tú o te la han hecho? Porque igual Christian ha participado también ". Patricia Pardo, mientras cortaba la tortilla, contesta sonriendo: "No cariño, qué golpe más bajo...".

Ana Terradillos prueba la tortilla de Patricia, el problema es que tiene un ingrediente que no le gusta: la cebolla. "Encima no has pochado la cebolla, jo*, encima he cogido el trocito...", dice la periodista vasca. Patricia Pardo no puede contener la risa mientras prueba la de su compañera: "Pero si esto es huevina, no es ni huevo de verdad".