Sin embargo, el momento clave llegó durante la mesa de debate con los colaboradores. Miquel Valls , que acude a plató para analizar un reportaje de Barcelona, no puede evitar dirigirse a Patricia Pardo: "Estás muy guapa tú, te brillan mucho los ojos , te he visto mucho este fin de semana , ¿estás bien?".

Patricia Pardo no puede evitar sonreír y decir: "Me la tenías que devolver... es verdad que yo te di en lo más alto en el día de la Lotería, es que en el fondo me lo merezco". Miquel, pinchando a su compañera, pregunta: "A mí me preguntó directamente '¿estás enamorado?', pues yo te traslado la pregunta: ¿estás enamorada?".