Isa Pantoja ya contó en el plató de 'El programa del verano' que sí pudo hablar con su madre, "la llamé y me devolvió la llamada". En la revista 'Lecturas' asegura que hablaron bastante. También que la echa muchísimo de menos, "necesito a mi madre", cuenta que sabe que "ella está mal" y confiesa que si " actualmente yo tuviera un problema, ella tampoco me podría ayudar”.

La hija de la Pantoja ha sido muy clara "si me preguntaran en qué mente me gustaría estar, diría que en la suya, saber qué piensa". Además, se sincera sobre la relación de su hijo de siete años con su abuela, "no me gusta que mi madre le haya dicho a mi hijo que irá a verlo, algo que no va a cumplir”.