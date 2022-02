La niñera habla por primera vez para los medios de comunicación tras la polémica publicación y se mostraba muy triste y muy preocupada por su niña, Isa Pantoja: "Me quedé paralizada y me hervía la sangre al saber que había dado esas declaraciones" .

"Era una situación difícil para mi niña pero ella está hecha de otra pasta diferente", confiesa la niñera con afecto. Sobre las amenazas del DJ, Dulce no se corta: "No me callaría, me pasa de todo por la mente y me enferma". Además, añade: "Ha rebasado todos los límites y debería denunciar".