Isa Pantoja, de Irene Rosales: "No podría estar con una pareja que cuenta esas intimidades y barbaridades de su familia"

Isa Pantoja comenta en 'El programa de Ana Rosa' la reacción de Irene Rosales a las declaraciones de Kiko Rivera. Las consecuencias no se han hecho esperar ante las duras palabras y acusaciones del hijo de Isabel Pantoja en la revista 'Lecturas', al que ya le han cancelado su entrada a 'Secret Story'.

La mujer del DJ asegura que "están bien y que va a estar a su lado". Además, Irene matiza sobre las polémicas declaraciones: "Eso no quiere decir que esté de acuerdo con la entrevista" . Por otro lado, Sandra Ladro confirmaba en nuestro programa que las salidas de tono de Kiko "pasaban factura en su casa".

Asraf Beno también respondía los comentarios racistas de Rivera: "Bueno, ahí se ve la clase de persona que es" . Además, aseguraba que "por su parte siempre ha habido buena relación pero él siempre le ha tenido rabia, no le gusta vernos felices".

Isa P responde a la ausencia de declaraciones por parte de Irene: "Yo no podría estar bien con una pareja que cuenta esas intimidades y barbaridades de su familia". Además, la colaboradora declara: "Lo retratan como es". Por otro lado, la hija de la cantante sentencia: "No soy quien para juzgar si tiene que apoyarle o no, ese es su problema y su conciencia como madre".