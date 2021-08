Coincidiendo con las declaraciones de Rocío Carrasco sobre la relación de Ortega Cano y su madre, Gloria Camila publicó en su 'Instagram' una fotografía del día de la boda de sus padres . La presentadora, Patricia Pardo considera que lo que quiere decir "que no fue un error en absoluto casarse".

Paloma García-Pelayo comenta que no tiene nada que ver y que no se niega que Rocío Jurado se casase feliz con Ortega Cano, pero "las cosas pueden ir a mal". Además Antonio Rossi explica que el testimonio de Rocío Carrasco no será "percepción suya" sino que va a "demostrar las reflexiones y los sentimientos de la propia protagonista".