Isa Pantoja se pronuncia sobre la demanda a Kiko Rivera y la futura mudanza de su madre

La hija de Isabel Pantoja sigue sin comprender la traición de su hermano y piensa en sus siguientes pasos. Isa P comentaba ante nuestras cámaras: "Todavía no he podido hablar con mi abogado , está en Madrid así que espero poderme reunir con él esta semana". Además habla sobre la situación de su novio, Asraf Beno , el cual también está siendo señalado tras la filtración de los audios y la posibilidad de presentar una demanda : "La verdad es que no sé qué va a hacer él, pero anímicamente está ahora mismo mal por lo que están diciendo" . Por otro lado añade que ambos están "tranquilos porque sabemos lo que hay y ya está".

La colaboradora deja aún así una puerta abierta a la reconciliación con el DJ: "Aunque ahora estemos atravesando un bache espero que también mi hermano se de cuenta de lo que hace y pronto podamos estar como siempre" . Además, Isa aclara: "Por mi parte no hay rencor , no lo hay para nadie y menos lo va a haber para mi hermano".

Por otro lado, Isa Pantoja deja claro que "él si dice algo, yo también me tengo que defender porque sino la gente dice: "Esta chica ni siente ni padece", ya que la gente la describe como una persona "fría". La hija de la cantante comenta sobre los comentarios que recibe: "Llega un momento en el que quiero que la gente también sepa mi versión pero no significa que yo quiera menos a mi hermano". Además añade: "Él está pasando por un momento un poco malo pero sabe que aquí me tiene y es la referencia que siempre he tenido de padre en ese sentido". Isa declara muy segura de sus palabras: "Vamos, que lo vamos a solucionar algún día".