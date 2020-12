Isa Pantoja saltó la valla y confiesa qué habló con su madre: "No me me echó de Cantora ni dijo que mi hermano y yo somos iguales"

"Veo complicada una reconciliación, a mi madre le va a costar perdonar cosas como 'mala madre' o 'mala abuela"

Isa Pantoja ha dado una entrevista a 'El programa de Ana Rosa' para aclarar los numerosos rumores que la rodean. El supuesto salto de la valla de Cantora, cómo reaccionó su madre al verla, el reencuentro con su hermano Kiko Rivera y muchos más temas que están poniendo a la pequeña de la familia en el punto de mira.

"Llevo unos días un poco mal, pero hay que seguir... Cuando volví de Cantora me quedé mal, pensando muchas cosas y lamentablemente ahora pienso que no tiene solución", empieza declarando la hija de Isabel Pantoja con el gesto serio.

Relación de Isa Pantoja con su hermano Kiko Rivera

La hija de Isabel Pantoja reconoce que en estos momentos la relación con su hermano ha mejorado: "Está en un buen momento, no sé si en el mejor, hemos hablado de todo, de muchas otras cosas más y ahora estamos haciendo piña". Además, por si hay dudas, añade: "Eso no significa que yo esté en contra de mi madre".

"Mi hermano es mi hermano y mi madre es mi madre", recalca Isa Pantoja ante Joaquín Prat. La reunión entre la pequeña de la familia y Kiko Rivera dio para mucho: "No hablé del programa de 'La herencia envenenada', lo que hablé con él fue un poco de todo, hasta del concurso, no le tengo que reprochar nada y el está en su derecho de hacer lo que quiera, que yo lo comparta es diferente".

"Hay cosas que comparto y otras que no, de él y mi madre, es algo que le he dicho a ellos", confiesa en directo. Isa Pantoja, por otro lado, en la reunión atendió a las explicaciones de su hermano: "Luego escuchas su versión y estoy de acuerdo en cosas, pero desde mi punto de vista lo primero es hablar con mi madre".

"Cuando salgo del concurso, la entrevista que doy es del primer programa de 'La herencia envenenada', lo digo sin saber nada, porque había hablado poco con hermano por teléfono y con mi madre no pude", matiza la hija de la cantante. Además, explica que en el encuentro con Kiko Rivera "estábamos juntos, felices, pero supongo que el dolor lo lleva por dentro".

"Si yo fuera él, si le entiendo... otra cosa es la manera con la que se han hecho las cosas, pero por lo que sé tiene razones para sentirse mal", termina apuntando sobre este tema.

Irene Rosales: "Tiene un papel complicado porque no puede meterse"

La hija de Isabel Pantoja se ha pronunciado sobre su cuñada Irene Rosales: "Kiko y yo somos los hijos y decimos cosas en confianza de nuestra madre, sentimientos... pero el papel de Irene es complicado porque no puedes meterte, pero ves a tu marido mal, triste, no puedes hacer nada y su papel es tranquilizante".

"Ella no apunta nada para que mi hermano no haga las paces con mi madre, entiende las dos partes y es una situación complicada

Isa Pantoja aclara cómo accedió a Cantora: "Salté la valla"

Isa Pantoja ha respirado antes de soltar el bombazo y ha explicado qué pasó el día que fue a Cantora: "Primero intento ponerme en contacto con ella al salir del reality, estoy un día con mi hijo porque no es momento de llevarlo a Cantora y recibo un mensaje de que mi madre está mal, que no quiere ver a nadie".

"El miércoles voy a eso de las siete y pico, por la noche para evitar a la prensa, había un coche de prensa en la puerta, entro a Cantora, me quedo con las luces apagadas, veo el candado cerrado y salto la valla", continúa relatando.

"Me voy por el lado izquierdo y, como hay pinchos y me conozco la finca, busco un lado que está abierto y accedo", dice Isa Pi. La hija de la cantante aclara las dudas: "Esa valla está normalmente abierta, pero tendría que haber avisado. Un día antes recibo el mensaje de que mi madre está mal y no quiere ver a nadie... pues yo como no soy 'nadie' voy y salto la valla para verla".

"Suena muy de película que salte la valla, pero si ella no tiene operativo el teléfono y no tengo mucha relación con las personas que están con ella.... pero yo puedo hablar con mi madre perfectamente, no hay ningún problema".

La verdad de la conversación con Isabel Pantoja en Cantora

Isa Pantoja prometió a su madre no desvelar el contenido de la conversación ni dar detalles sobre su estado actual: "No lo voy a contar, solo digo que sí hablé con mi madre, hablé a solas, no estoy delante de nadie como se ha dicho".

"Lo que yo hablo con ella se queda ahí, que no he contado a nadie y es imposible que lo sepa nadie", declara insistentemente. Eso sí, Isa Pantoja deja claro que su madre "nunca me dice que me vaya de allí ni que sea igual que mi hermano".

"La verdad de todo es que hablo con ella, salto la valla, ando a oscuras, me pudo poder hablar con ella... estos días lo he estado pasando fatal por la situación, el ambiente y estos días he pensado en volver a saltar la valla porque me vale solo con verla", explica. Isa Pi termina con este tema confesando que "yo hablé con mi madre de todo, cosas mías, cosas de fuera... es consciente de lo que pasa".

Contó a su hermano lo que habló con su madre: ¿habrá reconciliación?

Isa Pantoja tiene muy claro que la reconciliación está todavía muy lejos: "No lo creo, lo veo complicado, por cómo se está llevando el tema no creo que haya solución. Es tan complicado que mi madre quiera hablar... es que es muy complicado".

En la visita de Asraf e Isa a la casa de Kiko e Irene, la entrevistada cuenta que "mi hermano me preguntó por la conversación y yo se lo conté porque también es su madre". Luego, añade sobre el contenido de las palabras de la cantante: "No dijo que mi hermano no tuviese familia ni nada en referencia a Kiko".

"Tengo necesidad de ir con ella, ver cómo está y hablar de todo... si no tengo prensa detrás voy a ir, por mi parte no ha salido nada de lo que dijimos, porque es imposible y creo que nadie de Cantora haya dicho nada", aclara.

Cómo está Isabel Pantoja y su futura demanda a Kiko Rivera

Al ser preguntada por Joaquín Prat, la pequeña de la familia responde: "¿Cómo queréis que esté? Le dije que no iba a decir de cómo estaba y no lo voy a hacer". Eso sí, en el interminable conflicto Isa quiere volver a insistir en una cosa fundamental para ella: "Que yo vaya a ver a mi madre y vaya a comer con mi hermano no supone que me posicione porque no lo voy a hacer nunca".