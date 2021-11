Isa Pantoja, al ver a Kiko Rivera en televisión: "Pierde credibilidad, da igual que fuese a cantar o a responder tres preguntas"

La hermana de Kiko Rivera no puede esconder su opinión al verlo de nuevo en la televisión: "Co n estas cosas, al final se quita credibilidad... dijo hace dos semanas de todo y ahora está allí". Además, añade: " Me da igual si fue para cantar o responder tres preguntas, pero estaba allí" .

Sin embargo, Isa Pantoja confiesa públicamente que "me alegro de que trabaje, presente su canción y se reconcilie con Mediaset". Eso sí, cuenta que hizo al enterarse de que su hermano había ganado su primer premio musical: "No le he felicitado, no me salió. Estoy molesta con lo que él dijo, hay algo más...".