Isa Pantoja, al ver a su madre entrar a los juzgados con Agustín: "Fue super desagradable"

La colaboradora explica qué sintió al ver a Isabel Pantoja junto a Agustín en los juzgados: "F ue super desagradable, es una cosa que no me gusta , entiendo que hayan llegado a este punto por varias causas, pero no deja de ser chocante" .

"No es que vaya mi madre a un juzgado con mi tío Agustín, es la causa", explica sobre lo que de veradd le llama la atención. Por otro lado, Isa Pantoja explica que su hermano "por lo que él me ha contado sí justifica" la demanda. "Es normal que Kiko pida explicaciones y cómo no se las dan pues va a ir a por todas, a mi madre no la va a demandar, pero a mi tío sí".