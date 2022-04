Isa Pantoja visita a Loli, la quiosquera a la que su madre debe 76.000 euros: "Estuve sola"

El pasado 18 de abril, Loli conectó en directo con 'Sálvame' y señaló que Isabel Pantoja no devolverá el dinero que le debe porque lo considera "un regalo". A lo que la mujer contestaba: "Me pidió un préstamo y me dijo que me lo devolvería en dos años, en marzo hizo ocho años". Se trata de un asunto económico más sin zanjar por parte de la cantante que vuelve a salir a la luz tras conocerse su intención de vender Cantora.