Sigue Telecinco EN DIRECTO

Loli aclara que no fue un regalo, Isabel Pantoja "me pidió un préstamo y me dijo que me lo iba a pagar en dos años"

La gira de Isabel Pantoja por Latinoamérica: todos los detalles

La colaboradora de 'Sálvame', Belén Esteban, reitera las palabras de su compañera María Patiño, sobre Isabel Pantoja, "tiene en mente viajar a México y vender cantora". Además, revela una exclusiva sobre la deuda de la tonadillera con Loli, la quiosquera, la cual llama al programa para reclamar su dinero.

Belén Esteban, sobre Isabel Pantoja: "No va a devolver el dinero"

Según Belén Esteban, "Isabel Pantoja dice que no va a devolver el dinero que le dio Loli, la quiosquera, porque fue un regalo". La fuente de esta información serían amigas íntimas de la cantante. Pero la colaboradora quiere pensar que esto no es verdad, "no estoy de acuerdo con lo que voy a decir porque no me lo creo". Al parecer, Isabel Pantoja alegará en el juicio por la denuncia de Loli que "fue un regalo".

Loli, la quiosquera: "Me dijo que me lo iba a pagar en dos años y en marzo hizo ocho años"

Loli, la quiosquera, ante esta información, no duda en llamar al programa para aclarar la polémica. En primer lugar, aclara que no es un regalo, "me pidió un préstamo y me dijo que me lo iba a pagar en dos años y en marzo hizo ocho años". Por ahora, la tonadillera solo ha pagado 10.000 euros "a cuenta porque me hacía falta, por una enfermedad familiar". Actualmente, "está en trámite la denuncia", según cuenta Loli, ha habido "acto de conciliación por tres veces y no se ha presentado".

Según relata Loli, la cantante pidió ochenta mil euros y después su hermano "me pidió otros seis mil euros, que no diga que fue un regalo". Además, cuenta que "está todo por el banco y por el juzgado", por lo cual hay pruebas de que no es ningún regalo.

Loli pide públicamente a Isabel Pantoja que le dé "el dinero de toda su vida. Devuélveme los setenta y seis mil euros", necesita el dinero para pagar a alguien "que me cuide". El problema es que aún no hay fecha para el juicio. Tampoco ha tenido noticias de Isabel ni de Agustín, además "hay personas" que también han dejado dinero a la cantante, cantidades "si no son tan altas, pueden ser similares a las mías".

Loli tiene la esperanza de que le devuelva el dinero, "me lo tendrá que pagar, pero tengo 82 años recién cumplidos, quizás espera a que yo me muera". Aparte del dolor por la pérdida del dinero, también hay una pérdida sentimental, ya que ha sido casi familia de Isabel Pantoja, "ella nunca ha sido así tampoco, yo no podría pensar que ella me pagara de esta manera, haciéndome sufrir así. Ahora soy un trapo tirado".

La gira de Isabel Pantoja por Latinoamérica: todos los detalles

Según revela 'Vanitatis', Isabel Pantoja comenzará su gira por Latinoamérica el próximo mes, conseguirá embolsarse 100.000 euros por cada una de las galas que va a realizar en distintos países. En total, la cantante podría conseguir la cantidad de un millón de euros.