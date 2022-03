Beatriz Cortázar: "Isabel Pantoja no va a desheredar a sus hijos ni piensa hacerlo, es absolutamente falso"

Gema López contó el bombazo en 'Sálvame': Isabel Pantoja ha desheredado a sus dos hijos. Sin embargo, Beatriz Cortázar acude al plató de 'El programa de Ana Rosa' para desmentir la noticia, aportar nuevos datos y explicar que ese hecho no está en la mente de la cantante.

La periodista es muy clara ante la exclusiva: "Os puedo asegurar por fuentes muy directas de Isabel Pantoja , pero muy directas, que me negaron la mayor y encima me lo negaron enfadados. Les ha sentado mal ".

Por otro lado, Beatriz Cortázar continúa dando más detalles de lo que le comentaron el círculo de la madre de Kiko Rivera e Isa Pantoja: "Me dicen que no es verdad, que es absolutamente falso y que ni siquiera se está estudiando ni pensando desheredar a sus hijos". La periodista explica que cuando escuchó la exclusiva de Gema López en 'Salvame' pensó rápidamente que "había algo que no cuadraba en esta historia: su hija Isabel. Ella estuvo con su hijo el otro día en Cantora....".