Kiko Rivera está "muy preocupado" por si Isabel Pantoja le deshereda, según Paloma García-Pelayo

La colaboradora admite "no haber podido confirmar a ciencia cierta lo que ha ocurrido", aún así declara: "Sí que puedo confirmar la visita de Isabel Pantoja a la notaria de Medina-Sidonia hace unos 13 días en compañía de su hermano Agustín". García-Pelayo comenta que la cantante estuvo "reunida con la notario, que es amiga suya y se presentó en Cantora dos veces personalmente para requerir los enseres de 'Paquirri'. Aún así, la periodista señala: "No me confirman que la gestión de ese día fuera rectificar el testamento, ni dejar nada por escrito".