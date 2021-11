Joaquín Prat, sobre el conflicto de Terelu y Carmen Borrego: "Teresa no se merece esto, que se arreglen"

Carmen Borrego se sinceró en 'Sálvame' explicando sobre su sobrina: "Dice cosas que duelen mucho, a mis hijos no se le subiese permitido decir esto de su tía, siento mucho dolor al verla con tanto odio, no reconozco haberle hecho daño y me da mucha pena lo que está haciendo Alejandra conmigo". Por otro lado, la protagonista estalla: "¿Qué te ha hecho mi marido? Tenemos que reconocer las dos las cosas, lo que no voy a hacer es rendición sin condiciones".