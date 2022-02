Joaquín Prat se hace un lío con las parejas de Antonio David en 'El programa de Ana Rosa' . Según la revista 'Diez minutos', el ex Guardia Civil ya no reside en el que era el domicilio familiar de Málaga. Esto podría suponer el fin de la supuesta cordialidad entre Antonio David y Olga Moreno.

El ex colaborador reaparecía en Málaga cuidando de sus hijos tras días desaparecido en los medios de comunicación, mientras Olga y Rocío Flores quedaban para tomar algo. El matrimonio parece seguir firmen en su decisión de finalizar la relación mientras que Antonio David continúa a caballo entre Madrid y Málaga, donde pernoctaría en casa de su hija .

Tras develar la posibilidad de que Antonio David pueda estar pasando más tiempo con su nueva pareja, Marta Riesco, Joaquín Prat pregunta desubicado: "¿Quién es su nueva pareja?". Sus compañeros, entre risas, le responde que se trata de la periodista mientras que Beatriz Cortázar señala que "no vamos a haber cambiado ya, no la liemos, ¿eh?". Sin abandonar su expresión de confusión, el presentador acepta los comentarios de los colaboradores: "Bueno , vale. Yo pensaba que a lo mejor... pero va a ser que no".