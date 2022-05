Marta Peñate desconfía de Tania Medina y se lo deja claro a Alejandro Nieto. Esta situación provoca el conflicto en la palapa de 'Supervivientes', cuando Tania se entera de que M arta insinúa que no es de confiar por haber fallado a su pareja en 'La isla de las tentaciones' . El presentador de 'El programa de Ana Rosa' piensa que Marta no puede hablar, ya que ella " acusa a Tania de haber sido infiel cuando es lo mismo que hiciste tú con Lester" .

Además, Marta ha insinuado que Tania flirteo con un actor tres semanas antes de entrar al concurso, hablando de una infidelidad hacia Alejandro, por parte de la concursante. Joaquín Prat tiene una opinión clara sobre esto: "Flirtear no es ser infiel o ser deshonesto con tu pareja, no es que no tenga filtro, es que va con mala leche".