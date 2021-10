Ana Rosa confiesa su sensación: "No hemos hablado con los protagonistas, pero viendo lo que ha pasado desde ayer te hace pensar y que hay una portada de una revista que no se tira a la piscina sin tener información ". Rossi, por su parte añade: "La exclusiva les ha cogido con el pie cambiado".

Joaquín Prat, interesado por las palabras de Rossi, pregunta: "¿Les ha cogido con el pie cambiado porque iba a haber un anuncio vía exclusiva o porque...?". Entonces, Tárrega interrumpe al presentador: "A ver, me puedo remontar un momentito si me dejáis, ¡si me dejáis!". El periodista, muy serio, le contesta: "Claro que sí, cuando yo termine".