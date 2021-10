Sin embargo, Olga Moreno ha tardado un poco más en aparecer ante las cámaras . La expareja de Antonio David da la cara en Málaga, yendo a su tienda de ropa con un 'outfit' deportivo y sorprendentemente también con una sonrisa. De hecho, la reportera confiesa: " La he visto entera y muy bien".

"Ella vive en una urbanización que si ella quisiese no tendría por qué haber salido y podría haberse escondido y no dar la cara -pudiendo acceder a la tienda desde el interior-... esta vez ella ha querido actuar con normalidad, ha querido que la veamos aunque no ha respondido a ninguna pregunta", sigue explicando la reportera desde la tienda de Olga.