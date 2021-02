Joaquín Prat, de Kiko Rivera: "No puedes pasar de absoluta devoción por su madre a decir que está ausente"

"Una cosa es que tu madre se quede con lo que a ti te corresponde, una cosa es lo económico ", empieza Joaquín Prat a debatir. Sin embargo, el presentador no da crédito con la actuación de Rivera: "Pero no puedes tener esa absoluta devoción por tu madre que expresas en las entrevistas, que eran uña y madre, si luego describes a una madre ausente... ".

"Cuando ha estado diciendo que es maravillosa durante 18 o 20 años en televisión y ahora esto me choca ", continúa el presentador. Los compañeros explican que Pantoja tenía la capacidad de envolver a su hijo y hacer creer que esa era la forma de vida.

Joaquín, sin aceptar los motivos que dicen sus compañeros, pregunta sobre darse cuenta ahora de las presiones de Pantoja: "¿Para que no seas consciente de que ha estado ausente, de que no te recogía en el colegio y de que no era buena abuela?".