Aurah y Miri se saltan las normas de 'Supervivientes': roban comida de la cabaña del equipo técnico

Tras ver las imágenes que confirmaban lo ocurrido, ambas se explicaban en la palapa tras las palabras de Jorge Javier: "Entendemos que estáis pasando mucha hambre, pero robar es deshonesto para el equipo, también para vuestros compañeros". "Por esa parte si que me siento un poco culpable porque fueron al equipo de al lado a registrar pensando que estaban metidos en el robo", decía Aurah, que explicaba que tenían mucho hambre y que no podían dormir por el dolor de cabeza y de barriga .

Tras las explicaciones de Aurah y Miri, Kiko Jiménez aseguraba que no estaban diciendo toda la verdad y que había más personas implicadas en todo esto: "No van a decir a quién se le ocurrió el robo, no son las únicas implicadas". El superviviente apuntaba a que Blanca Manchón y Laura Matamoros también estaban en el ajo: "No pueden entrar a la caseta cuatro personas y decidieron entrar ellas dos. Me han chivado que han sido las cuatro gatas salvajes y aquí todos estamos pasando hambre".