Joaquín Prat, aprovechando la presencia de Marta, le pregunta : "Además del ramo de flores, ¿has recibido otro regalo u obsequio de Antonio David?" . La periodista contesta: "He recibido un regalo muy especial, pero eso me lo voy a guardar para mí".

El presentador continúa entrevistando a la novia de Antonio David: "¿La cena íntima de cumpleaños, de pareja, fue ayer por la noche o es hoy?". Marta Riesco contesta: "Voy a celebrar hoy con la gente que esté aquí y el viernes con los que se pueda". Joaquín Prat vuelve a insistir: "No, digo la cena con tu pareja". Tras este comentario, la colaboradora dice: "No, si te he entendido, pero te estoy haciendo 'rakatá' porque no te quiero contestar".