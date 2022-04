Antonio David manda un ramo de rosas a Telecinco para Marta Riesco: "Te amo"

Los colaboradores felicitan a la periodista y se aguantan decir la rima con su edad. Además, ante la pregunta de Joaquín Prat sobre si los globos los manda Antonio David, Riesco contesta que no: "Esto es una cosa que me ha llegado de la tienda de globos, que me he quedado alucinada, la verdad" . Por otro lado, habla sobre el ramo de rosas que ha recibido en la redacción: "Lo han grabado mis compañeros mientras estaba hablando por teléfono".

Pepe del Real comenta que las rosas son claramente de "Antonio David" y revela que Marta estaba muy emocionada cuando llegaron. La periodista confiesa: "He llorado, que quede claro que no me he auto enviado las flores porque en 'Socialité' dicen que me dedico a enviarme flores".