Joaquín Prat, al ver a Antonio David hablar públicamente: "Baja de su casa a hablar porque ve que su hija lleva un peso que no le corresponde"

Antonio David da la cara para aclarar los rumores sobre su divorcio con Olga Moreno en 'El programa de Ana Rosa'. El ex Guardia Civil declara ante las cámaras y señala el daño que ha hecho la prensa y los rumores a su familia.

Joaquín Prat por su parte comenta en favor de Rocío Flores: "Tengo la sensación de que Antonio ha bajado de su casa porque ve que su hija lleva un peso demasiado grande que no le corresponde llevar a ella". Además, el presentador añade: "Seguramente ha visto cómo Rocío se enfrentaba a las preguntas que le hemos hecho y ha dicho 'tengo que zanjar esta cuestión, no puedo permitir que la gente a la que quiero tenga que dar explicaciones de algo que me compete a mí aclarar".