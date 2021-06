Antes de hacer referencia a su corazón Sandra no tuvo piedad con Olga Moreno , la persona que le acusa de haber pasado información del exterior en la isla. La joven sacó los trapos sucios de la mujer de Antonio David y le avisa: "Si me buscas la vuelta, te busco yo a ti".

Joaquín Prat estalla con Sandra Pica: "Se descojonó de nosotros"

Joaquín explica: "Aunque no se expresa con demasiada educación, entiendo lo que dice: "Si salgo a disfrutar a un día en el mar con un grupo de chavales y ca sualmente hay un chico famoso... ¿por qué se me tiene que relacionar con él? Es una cosa machista" .

Cristina Tárrega detalla que " con Jesé no tiene absolutamente nada" y la propia Sandra confiesa a la periodista: " Ella duerme con Julen todos los días que duerme en Madrid , otra cosa es que sea su novio. Tú puedes tener una estupenda relación con una persona y considerarla tu novio o no: pues ella no lo considera su novio", matiza.

Sin embargo, los colaboradores critican que no fuese sincera con Tom Brusse y no le dejara definitivamente en la isla. Tárrega, en su defensa, explica: "Ni está casada ni tiene niños, tuvo un novio al que fue a decirle que se tenía que tomar un tiempo...". Sin embargo, tras hablar Isa Pi, Tárrega insiste: "Ella se va de la isla soltera, cuantas personas has dejado y no lo entienden"