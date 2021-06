Sandra Pica traiciona a Julen: "Se lo está pasando de maravilla y es con otro chico"

La colaboradora confirma sobre la vida amorosa de la exnovia de Tom: "Sandra se lo está pasando de maravilla y no es con Julen"

La presentadora, sobre la supuesta nueva pareja: "A lo mejor con Julen nunca ha tenido nada y es un poquito tapadera"

La periodista opina del ex concursante de 'MyHyV': "Le cuesta trabajo contar una bola y se le nota"

El club social de 'El Programa de Ana Rosa' repasa las últimas declaraciones de la exnovia de Tom, que revela que está con otra persona y ha pasado página. Por otro lado, el concursante mantiene sus esperanzas de tener una segunda oportunidad tras su vuelta de la isla de 'Supervivientes'.

Los colaboradores comentan que la ex pareja de Melyssa se va a llevar un gran disgusto, y que la joven no fue clara con su ruptura en su visita a la isla. Sandra Aladro pone al día a sus compañeros sobre la vida amorosa actual de la exnovia de Tom: "No ha sido clara ni con él, ni con Julen. Se van a llevar disgustos distintas personas".

Los colaboradores reaccionan sorprendidos con que la joven no esté con el ex concursante de 'MyHyV', como habían confirmado en los medios. La periodista revela: "Sandra se lo está pasando ahora mismo de maravilla y no es con Julen". Sus compañeros empiezan a bromear sobre el tema y continúan la tertulia con la nueva información.