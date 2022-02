Joaquín Prat opina sobre la tensa relación entre Rocío Flores y Marta Riesco: "No tiene especial simpatía por ella"

El pasado 10 de febrero, Rocío Flores reaparecía en nuestro programa para hablar de Antonio David y su relación con Marta Riesco. La colaboradora confesaba que "no sabía" si su padre continuaba con la periodista y aseguraba muy seria: "No quiero saber absolutamente nada, en general, ni de Marta, ni de mi padre, ni de la relación que tengan" . Además, cansada por las preguntas de sus compañeros, Ro soltaba un zasca a la periodista: "Marta trabaja en este programa, si quiere decir algo, que baje y que lo diga" .

"No quiero saber nada de ella", respondía tajante la hija del ex Guardia Civil. Por otro lado, Ro Flores aclaraba: "Le dije a mi padre que se había equivocado, que había hecho muchas cosas mal...". Además, la colaboradora se pronunciaba sobre la relación que tenía con la reportera: "La que me ha podido traicionar en una amistad ha podido ser Marta".