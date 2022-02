Rocío Flores, muy dura con Marta Riesco: "No quiero saber nada de ella y si quiere decir algo, que baje y lo diga"

La colaboradora empieza su relato confesando que "no sé si mi padre está ahora con Marta Riesco". Acto seguido, Rocío Flores se sincera: "No quiero saber absolutamente nada , en general, ni de Marta, ni de mi padre ni de la relación que tenga".

"No me voy a meter públicamente, no voy a decir nada", dice ante Joaquín Prat. Sin embargo, cansad por las preguntas, Rocío Flores manda un zasca a la reportera: "Marta trabaja en este programa, si quiere decir algo, que baje y que lo diga".

"No quiero hablar de Marta Riesco, no me voy a pronunciar referente a ella, no quiero saber nada de ella", dice con el gesto serio a sus compañeros. Por otro lado, Ro Flores aclara: "Le dije a mi padre que se había equivocado, que había hecho muchas cosas mal...".