Kiko Rivera muestra sus mensajes con Isa Pantoja: "Basta ya de mentiras"

"No me gusta que salga la noticia de que cuando es mentira, que no lo haya públicamente no significa que no le haya felicitado", sentencia Kiko Rivera tras la información de Pepe del Real. Luego, dice sobre los ataques que está recibiendo: "No sé que más cojones hacer. Si hablas públicamente, te machacan. Si lo hago por privado, también. ¿Qué queréis? No lo entiendo".