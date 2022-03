Anabel Pantoja fue la primera en reaccionar su cuenta de Instagram debido al "acoso" que está recibiendo Isabel por parte de los periodistas tanto a la entrada como en el interior del juzgado. Isa Pantoja también tomó la palabra y mostró su indignación : "No hay protección, no lo entiendo como hija ni ciudadana".

Sin embargo, Kiko Rivera parece estar ajeno a la sentencia y no muestra un ápice de preocupación por la posibilidad de que su madre pueda volver a prisión. De hecho, el hijo de la acusada subió un post besándose junto a Irene Rosales en Instagram.

"No sé por qué se empeñan en separarnos, no sé por qué se inventan tantas mentiras, no sé por qué nos tienen tanta envidia o tanto odio. Lo que sí sé es que te quiero por encima del mundo; te quiero, cariño", escribía mientras su madre estaba delante del juez.