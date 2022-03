Isa Pantoja estalla al ver la multitudinaria entrada de su madre: "No hay protección, no lo entiendo como hija ni ciudadana"

Isa P., tras comentar sobre el estado anímico de la cantante, critica la ineficacia del despliegue de seguridad: "No ha habido protección, no lo entiendo, ni como hija ni como ciudadana" . La colaboradora comenta la ausencia de "vallas" como medio de seguridad y añade: "Entiendo que los medios de comunicación tengan que hacer su trabajo . Lo veo lógico ya que está ahí en persona, se quieren acercar para sacar información y ver la reacción de mi madre lo más cerca posible".

Por otro lado, arremete nuevamente contra la seguridad recordando eventos pasado: "Sabiendo además lo que pasó la última vez, que se desmayó, la tiraron del pelo... ya no solamente la prensa, sino la gente que se acerca, tú no sabes si quieren apoyarla o no". Además, añade: "Supongo que ella o mi tío Agustín habrán solicitado que haya algún tipo de protección pero no sé si se habrán negado".