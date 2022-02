Lequio explica por qué Joaquín Prat le cortó en la entrevista a Rocío Carrasco: "En absoluto, nadie me censuró"

Mientras los colaboradores analizan la entrevista de Rocío Carrasco en el programa, Joaquín Prat pide turno para explicar un asunto: " Dicen algunos en redes que yo ayer censuré a Lequio , me gustaría que lo aclarases...". Alessandro, ante la petición, dice: "En absoluto se me censuró".

El presentador aclara: "En televisión hay unos tiempos, Alessandro siempre ha tenido toda la libertad para opinar o preguntar en este programa, con Ana Rosa y ahora que no está Ana Rosa". Eso sí, ante las dudas, Joaquín Prat sentencia: "Pero si me tengo que ir a publicidad a las 13:07 horas, pues me tengo que ir a publicidad a las 13:07. Hay unos tiempos tasados en televisión, no nos vamos a publicidad cuando nos da la gana".