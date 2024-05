Rafael Amargo relata cómo han sido sus cinco meses en prisión: “Una funcionaria me maltrató e insultó a mis hijos”

Santi Acosta entrevista a Rafael Amargo en ‘¡De viernes!’ y el artista comienza relatando cómo fueron sus primeras horas en la pr isión de Soto del Real , donde ingresó en noviembre de 2023: “ La primera noche no entiendes nada. Estás como en una habitación donde hay un cristal y son cuatro seres extraños , cada uno hablando en un idioma, y tú lo primero que preguntas: ¿Tú por qué estás aquí? Y te dice uno, porque me confundido con un terrorista, por pornografía infantil…”.

El bailaor , que fue enviado a prisión por "quebrantamiento reiterado" al no firmar en el juzgado explica la sensación que le produjo pisar la cárcel por primera vez: “Lo que tú ves en la tele, que parece que es ficción, es real. Y tú dices “ ay señor, por no ir a firmar ”.

Rafael Amargo confiesa que pensaba que iba a ser internado en un módulo distinto al de los presos comunes, pero que no fue así: “Yo creí que me iban a llevar a un módulo de respeto donde iban a las personas famosas, como Bárcenas o estas personas famosas que han estado en la cárcel. Me meten en un módulo masivo ”.

Hace unos meses, Rafael Amargo hizo una huelga de hambre en prisión, y explica en ‘¡De viernes!’ los motivos, así como la respuesta de los funcionarios de Soto del Real: “La hago porque llegaba la Navidad y yo creí que estaba en un sitio que no me correspondía. Yo pedía cambiarme y no me cambiaban, y ahí sí que hubo alguien que dijo “tengan cuidado, no vaya que le pase algo”. Yo firme, estuve 11 días que no comí”.