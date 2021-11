Lequio responde a Kiko Rivera: "Vendió una boda que no era, no tiene justificación"

Alessandro Lequio comenta las palabras de Kiko Rivera tras acudir a su cita con 'Sálvame Deluxe' en 'El programa de Ana Rosa' . El DJ daba detalles sobre el conflicto con su familia y aseguraba no haber sufrido ninguna recaída, a pesar de haber pasado malos ratos: "Por supuesto que he tenido tentaciones". Kiko además declaraba que empezaría a ir a un psicólogo para intentar superar "sus demonios".

Kiko Rivera hablaba sobre los consejos de Irene con respecto al distanciamiento con su madre: "Ella siempre el consejo que me da es que hable con mi madre". Por otro lado asegura que su mujer dejó de trabajar en televisión "por decisión propia, se estaba comiendo el marrón". Además, en contestación a las acusaciones de Alessandro Lequio, declaraba que "no estafó con la boda". El DJ explicaba por qué su boda no fue legal y aseguraba que no detuvo la celebración al tener firmada una exclusiva con la revista '¡Hola!': "No le puedo decir al '¡Hola!' que no vamos a hacer la boda".