Marta Riesco, de su relación con Antonio David: "Se tenía que hacer menos daño y esperar a que todo se estabilizara"

Marta Riesco se sienta en el plató de 'El programa de Ana Rosa' para hablar de su relación con Antonio David y explicar que se siente por primera vez liberada desde que se anunció este noviazgo. La colaboradora no evita ninguna pregunta y contesta a sus compañeros.

"El comienzo de la relación ha sido turbulento, ahora estoy mejor porque me he quitado muchos problemas de encima, lo he pasado realmente mal y ahora estoy en un momento increíble", sentencia ante Joaquín Prat. "Sigo profundamente enamorada, eso nunca cambió en este tiempo... lo único que cambió fueron las circunstancias, lo que ocurrió y la gente de alrededor", explica Marta Riesco.