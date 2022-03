Olga Moreno llamó a Marta Riesco el día que salió a la luz la relación con Antonio David

Marta Riesco no niega la información de Alessandro Lequio e n el plató de 'El programa de Ana Rosa'. La portada de la periodista junto a Antonio David ha provocado que se especule muchísimo sobre estas fotografías y si la pareja cobró por esta exclusiva.

"Es un posado robado en toda regla, ¿estás de acuerdo?", pregunta Lequio a la protagonsita. Marta Riesco, con el gesto muy serio, le responde: "No voy a hablar nada de eso, si se ha cobrado o no se ha cobrado, ni qué es ni qué no es...". Una contestación que ni afirma ni desmiente la pregunta del italiano.