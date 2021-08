Melyssa Pinto va más allá y declara: "No lo niego, le quise muchísimo... a día de hoy le quiero como persona y como amigo". Sin embargo, pese a que la relación entre ambos está más que reforzada, Melyssa cuenta: "A mí ya me falló en su día , y aunque ahora pueda confiar en él como amigo no confiaría en él como pareja".

En cuanto a algún momento de debilidad en la isla, Melyssa se pronuncia: "Siempre he pensado en mi pareja actual, sí se me ha ablandado el corazón cuando me llevaba bien con él, luego me volvía el rencor y me enfadaba con él". Por último, sentencia: "No le había perdonado hasta día de hoy, pero porque veo que me quiere y me protege, desde que terminó 'Supervivientes' también lo veo".