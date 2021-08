Visita 'El programa del verano' la tercera finalista de la última edición de 'Supervivientes', Melyssa Pinto . La concursante no puede evitar emocionarse al ver las imágenes de su paso por el concurso , secándose las lágrimas habla de lo difícil que fue para ella la estancia en Honduras, "fue un shock muy fuerte, pasar de tener todo a no tener nada".

Melyssa recuerda esos primeros días en la isla cuando casi abandona el concurso: "Yo no quiero estar aquí. Yo quería marcharme". Pero después la superviviente resurge de sus cenizas como un ave fénix, "necesito unos días para adaptarme pero siempre termino adaptándome a todas las situaciones". Poco a poco fue ganando fuerza, Melyssa se sentía "orgullosa de conseguir ganar y que la gente me apoyara, me vine arriba".