El gran enfado de Olga Moreno tras los comentarios de Marta Riesco sobre su separación: "Echó humo al verla y está indignada"

Los detalles sobre la reacción de Olga Moreno a las insinuaciones de Marta Riesco sobre su divorcio en 'El programa de Ana Rosa' . La periodista aseguraba que Antonio David sí que quiere separarse pero la ex Superviviente no, y comentaba que "no entendía por qué".

Después de su intervención en el Club Social, Leticia Requejo consiguió ponerse en contacto con una persona que presenció la reacción de Olga Moreno a las declaraciones de la ahora novia del ex Guardia Civil: "Está bastante indignada, molesta y literalmente echó humo cuando vio a Marta en el programa". Además, la periodista añade que a la ex Superviviente "no le gustó nada que insinuara que por qué no se separa de Antonio David".