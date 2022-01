Olga Moreno está "muy seria y cabizbaja" tras la nueva relación de Antonio David: "Ha desayunado con Rocío Flores"

Primera reacción de Olga Moreno a la nueva relación de Antonio David en 'El programa de Ana Rosa' . Tras la reciente aparición de la portada de la revista 'Lecturas' donde anunciaban que Marta Riesco y Antonio David están viviendo juntos, la periodista ha confirmado la relación con el ex Guardia Civil.

Marta Riesco pudo empezar la relación con Antonio David tras la separación con Olga Moreno, según los colaboradores. Leticia Requejo , reportera cerca de la vivienda familiar de la ex pareja, asegura que Olga "está haciendo su vida con total normalidad". Además, la periodista declara: "La hemos visto más seria de lo normal y cabizbaja" .

Por otro lado, la ex Superviviente y Rocío Flores "desayunaban juntas", según Requejo. Más tarde, Olga acudía a su tienda para echar el cierra: "Ha puesto un cartel de 'Cerrado por enfermedad' hasta el lunes 17 de enero". Además, la reportera escribió a Ro Flores para comprobar su estado y la colaboradora aseguraba que "no sabe" cómo se siente ante la noticia de su padre. Olga Moreno por su parte no da declaraciones ante las cámaras.