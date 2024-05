Gabriela rompe con Álex tras reconocer él nuevas infidelidades: "Tú permites que se ría de mí toda España"

Álex entraba muy serio al plató y preguntándole con la mirada a Gabriela si le había sido infiel, la pregunta que había rondado su cabeza todos estos días. "No, no", le respondía rápidamente ella interpretando por completo su rostro. "Cuando yo te dije a ti que confiaras en mí, era verdad", añadía.

Gabriela pillaba entonces desprevenido a Álex con sus siguientes palabras. "Después de esto quiero hacerte una pregunta: ¿tú me has sido infiel alguna vez más aparte de Alba? ", le dijo. "Sí", reconoció Álex al instante . Los dos volvían a vivir en un plató l a misma situación que en 'La isla de las tentaciones' casi les lleva a romper .

"Cada vez que vengo aquí tengo que enterar de algo. Permites tú que se ría toda España de mí. Y ellas. Tú para ellas eres un polvo y ellas son el cuerno de Gabriela", le afeó. Álex le dio la razón en todo, aunque se mantuvo en que está enamorado de ella: "No te voy a decir que no te quiero. Te puedo querer y serte infiel. Es lo que hay. Me voy por ahí y se me va ", dijo.

"No te voy a aguantar un cuerno más. Te has reído de mí. Te quiero con el alma, pero me quiero más a mí", terminó sentenciando Gabriela. Tras su marcha, Álex se quedó destrozado. No te pierdas nada de su día a día en exclusiva en mitele PLUS.