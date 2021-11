La primera imagen de Isabel Pantoja tras la muerte de su madre: sale de Cantora

Kiko comentaba la salida de su madre en el 'Deluxe' pero las fechas no coinciden: "Me han dicho que hace un par de días mi madre ha estado en el Rocío. Y además le reprochaba: "El Rocío está desde Castilleja de la Cuesta a unos 45 minutos. Si tú tienes ganas de ver a tus nietas, vas, y sino no vas". Después de la entrevista del DJ en televisión, la cantante recibe la visita de Isa en Cantora. Ambas comieron juntas en la finca mientras Kiko aseguraba que "no ha vuelto a llamar" a su madre.