La excusa de Pantoja al requerimiento notarial de los hermanos Rivera: "No lo acepta porque la fotocopia tiene poca calidad"

La guerra entre Francisco y Cayetano Rivera e Isabel Pantoja parece que no tiene fin. El primer requerimiento enviado por los hijos de Paquirri fue denegado por la cantante alegando que la fecha que le ponían era incorrecta, pero el abogado de los Rivera no ha desistido y le ha enviado un segundo requerimiento corregido, pero la respuesta de Pantoja sigue sorprendiéndoles, de lo que ha hablado para el programa.

El abogado de los Rivera cuenta la respuesta de Isabel Pantoja al segundo requerimiento

"No acepta el requerimiento porque el documento tiene muchos años y que la fotocopia tiene poca calidad", esta ha sido la respuesta de Isabel Pantoja según ha afirmado Joaquín Moeckel, el abogado de Fran y Cayetano. Además, el letrado ha explicado para el programa que van a llegar hasta el final "cuando no se cumple por las buenas, se cumple entonces por las vías del juzgado. Que pasan las fiestas de Navidad y no hay tu tía, pues entonces autonómicamente al juzgado" y confirma que no descarta llamar a Kiko Rivera para testificar: "Sería un testigo de vital importancia y muy cualificado. No tengo más remedio que llamarle". Y explica que "tengo la opción de demandar a todos los firmantes del documento o demandar solo a la señora Pantoja".