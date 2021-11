Rocío Flores confirma que Antonio David y Olga Moreno coinciden en un cumpleaños: "Se quieren y se aman con locura"

" Somos una familia, lo que me importa es que esté todo bien, estamos evolucionando y está todo bien", comenta Rocío Flores. En cuanto a una reconciliación del matrimonio, la colaboradora dice: "Por mí ojalá, yo la esperanza no la pierdo".

Rocío dice sobre la relación entre Antonio David y Olga Moreno: "Los veo que se tratan con respeto, cariño, educación y que se quieren ... pues la esperanza en que se reconcilien no la pierdo". Por otro lado, espeta: "Todo esto nos pilló de sopetón, lo veíamos todo descontrolado, tan negro ... ahora vamos pasito a pasito, interiormente estamos mucho mejor". "No hay una diferencia, la situación es igual que hace un mes que cuando se dio la noticia, bajo el mismo techo ", comenta sobre cómo está la familia.

Rocío Flores explica sobre su padre y Olga: "Me he criado en un ambiente con ellos unidos, con tanto amor... pienso que se quieren y aman con locura, que están hechos el uno para el otro". Por último, la colaboradora confiesa con quién ha dormido en Madrid: "Yo me he levantado con mi padre".