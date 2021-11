Rocío Flores, sobre los documentos de su madre: "Gloria Camila no miente, no sé qué hace la otra parte"

Antonio Rossi habla sobre las declaraciones de Rocío Carrasco: "Tu madre dijo públicamente: 'Me han hecho presentar el único documento que no quería presentar y ellos son lo que han pedido que se retire para que no conste en el archivo judicial por si se filtra". La colaboradora asegura que "hay muchas contradicciones, pero no voy a entrar porque no es mi tema". Ro Flores no da detalles sobre el caso y deja que los protagonistas se pronuncien. Aún así, la hija de Antonio Flores asegura que "Gloria no miente, yo no sé lo que hace la otra parte".